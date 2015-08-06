Allison Samek and Alice Ann Wilson
Allison Samek and Alice Ann Wilson
Allison Samek, Alice Ann Wilson, Sandra Kang and Michelle Edgar
Allison Samek, Alice Ann Wilson, Sandra Kang and Michelle Edgar
Allison Samek and Alice Ann Wilson
Allison Samek and Alice Ann Wilson
Casey Steidle and Sonya Tamaddon
Casey Steidle and Sonya Tamaddon
Michelle Edgar, Sandra Kang, Lubov Azria, Allison Samek and Alice Ann Wilson
Michelle Edgar, Sandra Kang, Lubov Azria, Allison Samek and Alice Ann Wilson
The crowd at the event
The crowd at the event
Charcuterie provided by Enjoy European Quality
Charcuterie provided by Enjoy European Quality
Guests listening to the panel
Guests listening to the panel
Michelle Edgar, Allison Samek, Alice Ann Wilson and Sandra Kang
Michelle Edgar, Allison Samek, Alice Ann Wilson and Sandra Kang
Sandra Kang, Stefani Stein, Erin La Scala
Sandra Kang, Stefani Stein, Erin La Scala
Sandra Kang
Sandra Kang
Wine provided by Enjoy European Quality
Wine provided by Enjoy European Quality
Stefani Stein and Erin La Scala
Stefani Stein and Erin La Scala